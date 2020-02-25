Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi - Son Dakika

Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi

6 saat önce

Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.

Eski MHP Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi Çankırı'da toprağa verildi, System.String[]

Vefat eden 21. Dönem Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş'in cenazesi, memleketi Çankırı'da defnedildi.

Keleş'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Çankırı'ya getirildi.

Keleş'in cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Keleş'in yakınlarının yanı sıra Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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