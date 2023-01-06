ESKİ MHP TAŞKÖPRÜ KADIN KOLLARI BAŞKANI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ESKİ MHP TAŞKÖPRÜ KADIN KOLLARI BAŞKANI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

06.01.2023 16:32

KASTAMONU'da, evinde ölü bulunan eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun (41) cenazesi toprağa verildi.

KASTAMONU'da, evinde ölü bulunan eski MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu'nun (41) cenazesi toprağa verildi.

Kuzeykent Mahallesi'nde yalnız yaşayan eczacı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından ölü bulundu. MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'ndan 11 Aralık 2021'de istifa eden Memioğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek Memioğlu için Taşköprü ilçesindeki Taş Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve akrabalarının yanı sıra Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Bakanı Abdullah Çatal, MHP Kastamonu İl Başkanı Emre Şahin katıldı. Baba Erdal Memioğlu, cenazede taziyeleri kabul etti. Gizem Memioğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taşköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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