Son Dakika Haberleri: Eski Mı6 Başkanından Brexit Anlaşması İçin "Ulusal Güvenlik" Uyarısı

Eski Mı6 Başkanından Brexit Anlaşması İçin "Ulusal Güvenlik" Uyarısı

1 saat önce

Eski İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın başkanı Sir Richard Dearlove'un, Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının ülkenin "ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını" iddia ettiği bildirildi.

Eski Mı6 Başkanından Brexit Anlaşması İçin
Eski İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın başkanı Sir Richard Dearlove'un, Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının ülkenin "ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını" iddia ettiği bildirildi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin önde gelen isimlerine görüşlerini bir mektupla ileten Dearlove, milletvekillerinin gelecek hafta yapılacak oylamada Brexit anlaşmasına ret oyu vermeleri çağrısı yaptı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Richard Dearlove mektupta, May'in Brexit anlaşmasının İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokacağını öne sürdü.

Dearlove, anlaşmanın, İngiltere'nin ulusal güvenliğinin bazı yönlerini "yabancı ellere" teslim etmeyi öngördüğü değerlendirmesinde bulundu.

"Milletvekillerinin bu kötü anlaşmaya ret oyu vermelerini temin edin" ifadesini kullanan Sir Dearlove mektubunda, ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasına destek verdi.

Dearlove, daha önce yaptığı açıklamalarda da Başbakan May'in Brexit anlaşmasını eleştirmiş, İngiliz başbakanı "ülkenin ulusal güvenliğini AB'ye teslim etmekle" suçlamıştı.

"Beş Gözler"

Sert Brexit yanlısı görüşleriyle bilinen eski MI6 başkanı, anlaşmanın, İngiltere'nin "Beş Gözler" olarak bilinen istihbarat ortaklığını tehlikeye attığını savunmuştu. İngiltere "Beş Gözler" kapsamında ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile sıkı bir istihbarat paylaşımı içinde bulunuyor.

Brexit anlaşması, İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat paylaşımının yanı sıra savunma alanında da AB düzeyinde bir dizi iş birliği projesinde yer almasını öngörüyor.

Aralık ayındaki oylaması son anda ertelenen Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta Parlamentoda oylanması öngörülüyor.

Ancak bu hafta Parlamentoda Brexit'e ilişkin 2 kritik oylamayı kaybeden May'in, Brexit anlaşmasını da Parlamentodan geçireceğine ihtimal verilmiyor.

Önceki yıl yapılan erken seçimde Parlamentodaki çoğunluğunu yitiren Theresa May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

Brexit yanlısı DUP, May'in Brexit anlaşmasına, içerdiği "tedbir maddesi" yüzünden ret oyu vereceğini açıklamıştı.

Başbakan May'in kendi partisi içinde de çok sayıda milletvekilinin oylamada muhalefetle hareket ederek ret oyu vermesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Theresa May, İngiltere, Güncel
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