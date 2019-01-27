Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu Vefat Etti

Eski Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu Vefat Etti

21 dakika önce

Mardin'de eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu Vefat Etti, System.String[]
Mardin'de eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, böbrek yetmezliği nedeniyle Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören eski Milli Selamet Partisi (MSP) Mardin Milletvekili Timurağaoğlu, vefat etti.

Timurağaoğlu'nun cenazesi Kızıltepe ilçesinde Altıntoprak köyünde aile mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Milletvekili, Güncel
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