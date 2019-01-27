Eski Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu Vefat Etti
21 dakika önce
Mardin'de eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Mardin
'de eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Alınan bilgiye göre, böbrek yetmezliği nedeniyle Kızıltepe
ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören eski Milli Selamet Partisi (MSP) Mardin Milletvekili
Timurağaoğlu, vefat etti.
Timurağaoğlu'nun cenazesi Kızıltepe ilçesinde Altıntoprak köyünde aile mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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