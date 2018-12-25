Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Abdullah Altıntaş Vefat Etti

Eski Milletvekili Abdullah Altıntaş Vefat Etti

1 saat önce

Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti.

Eski Milletvekili Abdullah Altıntaş Vefat Etti, System.String[]
Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti.

Altıntaş için yarın Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Altıntaş'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1926 yılında Emirdağ'da doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17. Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Politika
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