Eski milletvekili Ahmet Toptaş için TBMM'de tören

ANKARA'da dün hayatını kaybeden, 24'üncü Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da bir süredir lenf kanseri nedeniyle tedavi gören Ahmet Toptaş, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 24'üncü Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili Toptaş için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Toptaş'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı. Toptaş'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Ahmet Toptaş'ın cenazesi, ikindi vakti Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde toprağa verilecek.