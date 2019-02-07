Eski Milletvekili Ali Mazhar Haznedar Vefat Etti

Eski Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar yaşamını yitirdi.

Eski Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar yaşamını yitirdi.



Haznedar'ın cenazesi, bugün Ankara Maltepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



1925 yılında Fatsa'da doğan Haznedar, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İller Bankası Genel Müdürlüğü, İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı, Danışma Meclisi Ordu Üyeliği yapan Haznedar, 17. Dönem Ordu milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.



Haznedar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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