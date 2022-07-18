KAHRAMANMARAŞ ESKİ MİLLETVEKİLİ ALE SEZAL, KAHRAMANMARAŞ' TA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ ESKİ MİLLETVEKİLİ ALE SEZAL, KAHRAMANMARAŞ' TA TOPRAĞA VERİLDİ

18.07.2022 14:19

KANSER hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KANSER hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eski Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal (76), TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Ali Sezal'ın cenazesi, Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ali Sezal'ın oğlu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, siyasi parti üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Ali Sezal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla Şeyh Adil Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın önde gelen siyasetçilerinden 4 çocuk babası Ali Sezal, 1989 yılında Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti. 2 dönem başkanlık yaptıktan sonra Meclis'e giren Sezal, 21'inci ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili olarak çalışmıştı.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Kaynak: DHA

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