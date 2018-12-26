Eski Milletvekili Altıntaş İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Eski Afyonkarahisar Milletvekili Abdullah Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Afyonkarahisar Milletvekili Abdullah Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.



Törene, 92 yaşında vefat eden Altıntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.



Abdullah Altıntaş'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.



1926 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17'nci Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak Parlamentoda yer aldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere, Meclis'te Kabul Edildi

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi