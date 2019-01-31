Eski Milletvekili Başaran İçin TBMM'de Tören

Vefat eden eski Isparta Milletvekili Lokman Başaran (100) için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden eski Isparta Milletvekili Lokman Başaran (100) için TBMM'de tören düzenlendi.



Törene, Başaran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.



Başaran'ın cenazesi, yarın Isparta Yalvaç Devlethan Camisi'nde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Yalvaç Sara Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Lokman Başaran, 1919 yılında Yalvaç'ta doğdu. Tıp fakültesi mezunu olan Başaran, 12. dönem Isparta milletvekilliği yaptı. Başaran, evli ve iki çocuk babasıydı.

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