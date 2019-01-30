Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram, son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram, son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.

20 ve 21. Dönem Van Milletvekili olarak görev yapan kanaat önderi Mustafa Bayram için Edremit ilçesindeki Merkez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katılımıyla İl Müftüsü Nimettullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Bayram'ın cenazesi, ilçeye bağlı Edremit Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ertuşi Aşireti liderlerinden İskender Ertuş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, Vanlı iş adamı Adnan Bayram, çok sayıda STK temsilcisi ile Bayram'ın yakınları katıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Edremit, Mustafa Bayram, Van, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı CHP'nin Kadıköy Adayını Savunan İsim, Canlı Yayında Fena Çuvalladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]