Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

3 dakika önce

Eski milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandıVAN - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram, son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Eski Milletvekili Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Eski milletvekili Bayram son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bayram, son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.
20 ve 21. Dönem Van Milletvekili olarak görev yapan kanaat önderi Mustafa Bayram için Edremit ilçesindeki Merkez Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katılımıyla İl Müftüsü Nimettullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Bayram'ın cenazesi, ilçeye bağlı Edremit Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ertuşi Aşireti liderlerinden İskender Ertuş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıylık, Vanlı iş adamı Adnan Bayram, çok sayıda STK temsilcisi ile Bayram'ın yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

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