Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Bayram, Toprağa Verildi

Eski Milletvekili Bayram, Toprağa Verildi

38 dakika önce

Hayatını kaybeden eski Van Milletvekili Mustafa Bayram, memleketi Van'da toprağa verildi.

Eski Milletvekili Bayram, Toprağa Verildi, System.String[]
Hayatını kaybeden eski Van Milletvekili Mustafa Bayram, memleketi Van'da toprağa verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Bayram, 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapmıştı.

Bayram'ın cenazesi Edremit ilçesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Samansuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

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