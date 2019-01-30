Eski Milletvekili Bayram, Toprağa Verildi
38 dakika önce
Hayatını kaybeden eski Van Milletvekili Mustafa Bayram, memleketi Van'da toprağa verildi.
Hayatını kaybeden eski Van Milletvekili Mustafa Bayram
, memleketi Van'da toprağa verildi.
Van'ın Başkale
ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Bayram, 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapmıştı.
Bayram'ın cenazesi Edremit ilçesi Merkez
Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Samansuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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