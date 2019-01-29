Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Bayram Vefat Etti

Eski Milletvekili Bayram Vefat Etti

51 dakika önce

Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili Bayram Vefat Etti, System.String[]
Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Bayram, 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapmıştı.

Bayram'ın cenazesi yarın Van'ın Edremit ilçesi Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edremit Samansuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Başkale, Mustafa Bayram, Van, Milletvekili, Politika
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