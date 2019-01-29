Eski Milletvekili Bayram Vefat Etti
51 dakika önce
Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram hayatını kaybetti.
Eski Van Milletvekili Mustafa Bayram
hayatını kaybetti.
Van'ın Başkale
ilçesinde 1938 yılında dünyaya gelen Bayram, 20 ve 21. dönem Van milletvekili olarak görev yapmıştı.
Bayram'ın cenazesi yarın Van'ın Edremit ilçesi Merkez
Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edremit Samansuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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