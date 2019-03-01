Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Burhan Garip Şavlı Vefat Etti

Eski Milletvekili Burhan Garip Şavlı Vefat Etti

22 dakika önce

Eski Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı, hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili Burhan Garip Şavlı Vefat Etti, System.String[]
Eski Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı, hayatını kaybetti.

Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1927'de Muş'ta doğan Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü. Eğitimci olan Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Politika
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