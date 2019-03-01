Eski Milletvekili Burhan Garip Şavlı Vefat Etti
22 dakika önce
Eski Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı, hayatını kaybetti.
Eski Muş Milletvekili
Burhan Garip Şavlı, hayatını kaybetti.
Şavlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ahmet Efendi
Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1927'de Muş'ta doğan Şavlı, Gazi Eğitim Enstitüsünde eğitim gördü. Eğitimci olan Şavlı, 16. Dönem'de Muş milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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