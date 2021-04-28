KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28.04.2021 15:07

ESKİŞEHİR'de, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) 21'inci dönem Eskişehir milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR'de, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) 21'inci dönem Eskişehir milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, son yolculuğuna uğurlandı.

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olan DSP Eskişehir 21'inci dönem eski Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, dün hayatını kaybetti. Renkli kişiliği ve hayırseverliği ile tanınan Mehmet Mail Büyükerman'ın üzeri Türk bayrağıyla örtülen cenazesi Gümülcine Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra yakınları katıldı.

'ÇOK RENKLİ BİR KİŞİLİĞİ VARDI'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükerman'ın çok renkli bir kişiliği olduğunu belirterek, "Eskişehir'e çok emeği olan bir büyüğümüzdü. Benim bir şansım var. 1999'da ben belediye başkanı seçildim, o da DSP'den milletvekili seçilmişti. O dönemdeki anılarımız var. Çok renkli bir kişiliği vardı. Çok entelektüeldi, dini çok iyi bilen bir insandı. Nüktedan bir kişiydi, güzel tespitleri vardı. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Eskişehir önemli bir şahsını kaybetti. Tanıyanlarına sevenlerine Allah sabırlar versin" dedi.

Mehmet Mail Büyürerman'ın Eskişehir'e yaptığı hayır işlerinde çok katkısı olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Allah rahmet eylesin. Mail bey hem meslektaşımız, hem partidaşımız, hem de ağabeyimizdi. Eskişehir'e hayır işlerinde de çok ciddi katkıları sundu. İnşallah yattığı yerde dinlenir, mekanı cennet olur. Başımız sağ olsun" diye konuştu

'HAYIRSEVERLİĞİ İLE TANINIRDI?

Hoşnudiye Mahallesi Muhtarı Figen Rençber ise, Mail Büyükerman'ın Eskişehir'de hayırseverliği ile tanındığını söyledi. Rençber, 'Mahallem için büyük bir kayıp. Kendisi Eskişehir'de hayırseverliği ile tanınmış 21'nci dönem milletvekilimizdir. Bugün cenazesini kaldırıyoruz. Mekanı cennet olsun. Mahallemde de Mail beyin izlerini görebilirsiniz. Mail Büyükerman anaokulu, Sağlık Ocağı gibi Eskişehir'in çeşitli yerlerinde hayırları vardır. Bu camide de Mail beyin izlerini her yerde görebilirsiniz. Mail bey çok değerli bir insandı. Kaybımızdan dolayı üzgünüz" şeklinde konuştu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükerman, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Milletvekili, Eskişehir, Cenaze, Dsp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement