KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ESKİ MİLLETVEKİLİ MAİL BÜYÜKERMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) 21'inci dönem Eskişehir milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, son yolculuğuna uğurlandı.

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olan DSP Eskişehir 21'inci dönem eski Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, dün hayatını kaybetti. Renkli kişiliği ve hayırseverliği ile tanınan Mehmet Mail Büyükerman'ın üzeri Türk bayrağıyla örtülen cenazesi Gümülcine Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra yakınları katıldı.

'ÇOK RENKLİ BİR KİŞİLİĞİ VARDI'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükerman'ın çok renkli bir kişiliği olduğunu belirterek, "Eskişehir'e çok emeği olan bir büyüğümüzdü. Benim bir şansım var. 1999'da ben belediye başkanı seçildim, o da DSP'den milletvekili seçilmişti. O dönemdeki anılarımız var. Çok renkli bir kişiliği vardı. Çok entelektüeldi, dini çok iyi bilen bir insandı. Nüktedan bir kişiydi, güzel tespitleri vardı. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Eskişehir önemli bir şahsını kaybetti. Tanıyanlarına sevenlerine Allah sabırlar versin" dedi.

Mehmet Mail Büyürerman'ın Eskişehir'e yaptığı hayır işlerinde çok katkısı olduğunu ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Allah rahmet eylesin. Mail bey hem meslektaşımız, hem partidaşımız, hem de ağabeyimizdi. Eskişehir'e hayır işlerinde de çok ciddi katkıları sundu. İnşallah yattığı yerde dinlenir, mekanı cennet olur. Başımız sağ olsun" diye konuştu

'HAYIRSEVERLİĞİ İLE TANINIRDI?

Hoşnudiye Mahallesi Muhtarı Figen Rençber ise, Mail Büyükerman'ın Eskişehir'de hayırseverliği ile tanındığını söyledi. Rençber, 'Mahallem için büyük bir kayıp. Kendisi Eskişehir'de hayırseverliği ile tanınmış 21'nci dönem milletvekilimizdir. Bugün cenazesini kaldırıyoruz. Mekanı cennet olsun. Mahallemde de Mail beyin izlerini görebilirsiniz. Mail Büyükerman anaokulu, Sağlık Ocağı gibi Eskişehir'in çeşitli yerlerinde hayırları vardır. Bu camide de Mail beyin izlerini her yerde görebilirsiniz. Mail bey çok değerli bir insandı. Kaybımızdan dolayı üzgünüz" şeklinde konuştu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükerman, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.