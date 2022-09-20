Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı 'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu katıldı. Dağıstanlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Dağıstanlı, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.