ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

20.09.2022 17:36

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören (2)Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi.

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören (2)

Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu katıldı. Dağıstanlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA)

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Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, son yolculuğuna uğurlandı İYİ Parti'li Öztürk: 'Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir' İYİ Parti'li Öztürk: 'Çiğ süt desteğinin en az 1 lira olması gerekir'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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