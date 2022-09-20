ESKİ MİLLETVEKİLİ DAĞISTANLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören (2)
Eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu katıldı. Dağıstanlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA)
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