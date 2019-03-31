Eski Milletvekili Demir, Oyunu Kullandı

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, ailesiyle birlikte İstanbul'da Tuzla Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullandı.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, ailesiyle birlikte İstanbul'da Tuzla Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullandı. Demir, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.



AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, eşi Kezban Demir ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da Tuzla Atatürk İlkokulu'na gelerek 1368 nolu sandıkta oyunu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Belediye Başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık için oy kullanan Murat Demir, aynı zamanda sandık görevlilerine de kolaylık diledi.



Oy kullanma işlemi sonrası açıklamada bulunan Murat Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Aile olarak görevimizi yaptık. Ülkemiz için milletimiz için İstanbul için Tuzlamız için hayırlı olsun. Sandığa gitmek bizlerin vatandaşlık görevidir. İnşallah güzel bir katılımla Dünya'ya bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz. Seçimlerin şimdiden hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU

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