Eski Milletvekili Ekrem Şadi Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara
'da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Artvin Milletvekili
Ekrem Şadi Erdem'in (86) cenazesi, Artvin'de defnedildi.
Erdem için Şavşat Merkez
Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Şavşat Kaymakam Vekili Muhammet Furkan
Sancaktutar, Şavşat Belediye Başkan Vekili Mithat Altun, Ardanuç
Belediye Başkanı Yıldırım Demir
, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül
Akçiçek ile vatandaşlar katıldı.
Erdem'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çayağazı köyü mezarlığına defnedildi.
1933 yılında Şavşat'ta doğan Erdem, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık ve gazetecilik yapan Erdem, Artvin milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.
Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı.