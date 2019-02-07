Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Ekrem Şadi Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Ekrem Şadi Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Artvin Milletvekili Ekrem Şadi Erdem'in (86) cenazesi, Artvin'de defnedildi.

Eski Milletvekili Ekrem Şadi Erdem Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Artvin Milletvekili Ekrem Şadi Erdem'in (86) cenazesi, Artvin'de defnedildi.


Erdem için Şavşat Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat Kaymakam Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar, Şavşat Belediye Başkan Vekili Mithat Altun, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ile vatandaşlar katıldı.

Erdem'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çayağazı köyü mezarlığına defnedildi.

1933 yılında Şavşat'ta doğan Erdem, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık ve gazetecilik yapan Erdem, Artvin milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:35 Kaynak: AA

Ankara, Artvin, Milletvekili, Güncel
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