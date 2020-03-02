Eski milletvekili Erdinç için TBMM'de tören - Son Dakika
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Eski milletvekili Erdinç için TBMM'de tören

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16'ncı Dönem CHP Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç (89) için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Eski milletvekili Erdinç için TBMM'de tören, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16'ncı Dönem CHP Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç (89) için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara'da yaşamını yitiren Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Erdinç'in ailesinin yanısıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM eski Başkanı Cemil Çicek, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Erdinç'in cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Ahmet Efendi Camisinde cenaze namazı kılınarak Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

ANKARA, -


Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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