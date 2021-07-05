Eski Milletvekili Fırat'tan, Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Adıyaman milletvekili Dr. Salih Fırat, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Adıyaman'a gelen AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette yaptığı konuşmada Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a çalışmalarında başarılar dileyen eski milletvekili Fırat, Adıyaman'a yapılan her hizmetten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanımız ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok kıymetli milletvekilimiz Salih Fırat bey bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.