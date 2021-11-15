Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören - Son Dakika

ANKARA'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal (86) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

17'nci dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal için düzenlenen törene; ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve milletvekilleri katıldı. Törende Vardal'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi. Evli ve 2 çocuk babası Vardal'ın cenazesi, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.