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Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören - Son Dakika

Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören

15.11.2021 16:26

ANKARA'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal (86) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'da hayatını kaybeden 17'nci dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal (86) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.

17'nci dönem Zonguldak Milletvekili İsa Vardal için düzenlenen törene; ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve milletvekilleri katıldı. Törende Vardal'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi. Evli ve 2 çocuk babası Vardal'ın cenazesi, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören
Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören
Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören
Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Milletvekili İsa Vardal için TBMM' de tören - Son Dakika
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