Eski milletvekili Karadeniz için TBMM'de tören

Vefat eden eski Giresun Milletvekili
Mehmet Ali Karadeniz
(82) için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin
, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
, AK Parti
Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
, AK Parti Antalya
Milletvekili İbrahim Aydın
, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu
ile bazı Meclis personeli katıldı.
Karadeniz'in naaşı, Giresun'un Görele
İlçesi Hasanağa
Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkeli
Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Görele'de 1937 yılında doğan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesinden mezun oldu. İsveç
, İngiltere
, Romanya
ve Almanya
'da mesleki ihtisasını gerçekleştiren Karadeniz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
görevinde bulundu.
18. Dönem Giresun Milletvekili olarak Meclise giren Karadeniz, evli ve 4 çocuk babasıydı.