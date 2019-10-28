Eski Milletvekili Karagözoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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Cenaze namazı için gelenler Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Dua edilmesi Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde...
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:07 Kaynak: AA
Cenaze namazı için gelenler
Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu ve fotoğrafı
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Dua edilmesi
Tabutun omuzlarda taşınarak götürülmesi ANKARA - Eski İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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