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Eski milletvekili Kemalettin Aydın'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Eski milletvekili Kemalettin Aydın'ın annesi toprağa verildi

18.01.2022 14:07
Eski milletvekili Kemalettin Aydın'ın annesi toprağa verildi

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Aydın için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, oğulları Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nurettin Aydın ve diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Soylu, Aydın ve aile üyelerine cami avlusunda taziyelerini iletti.

Cemile Aydın'ın cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski milletvekili Kemalettin Aydın'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski milletvekili Kemalettin Aydın'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
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