Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Külünk, Gençlerle Buluştu

Eski Milletvekili Külünk, Gençlerle Buluştu

1 saat önce

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi.

Eski Milletvekili Külünk, Gençlerle Buluştu, System.String[]
AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir temsilciliğinin Ağalar Konağında düzenlediği "Tecrübe konuşuyor gençler dnliyor" programına katılan Külünk, iman ve İslam çizgisinden ayrılmadan yeni nesillerin yetişmesi gerektiği söyledi.

Merhametin, barışın, adaletin, sevginin, toleransın esas olduğu bir toplum inşasının önemine işaret eden Külünk, şunları kaydetti:

"Güzel ahlakı esas alacak, şahsiyet ve karakteri esas alacak, varlıkla barış içerisinde olacak, sema, toprak, toplumla barış içerisinde olacak, hak ve hukuku esas alacak bu toprak ve vatanın çıkarlarını her şeyin fevkinde görecek iddialı nesil yetiştirebilmek önemlidir. Toplumda dengenin sağlandığı merhametin, barışın, adaletin, sevginin toleransın esas olduğu bir toplum inşasını başaracak insan ve nesil yetiştirmekte mesele. Eğer bunları başaramazsak merak etmeyin gemiyi kullanacak birileri mutlaka çıkar. Bu ülkenin 15 Temmuz gibi ağır bir badire atlattığı yakın tarihte, bir hain örgütün insanımızı elimizden çalan, bu topraklara ihanet edecek hale getiren bir örgütün, 15 Temmuz akşamındaki kalkışmasının iyi okunması lazım."

Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir ve gençler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Metin Külünk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Külünk, Gençlerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]