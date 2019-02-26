Eski Milletvekili Külünk'ten Esnaf Ziyareti
1 saat önce
Hakkari Belediyesi ve Önder İmam Hatipler Derneği'nin davetlisi olarak kente gelen AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, esnaf ziyaretinde bulundu.
Hakkari
Belediyesi ve Önder İmam Hatipler Derneği'nin davetlisi olarak kente gelen AK Parti
eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk
, esnaf ziyaretinde bulundu.
Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde yoğun ilgiyle karşılaşan ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Külünk, yerel seçimlerde AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim
için destek istedi.
Esnaf ise tarihte ilk defa Hakkari'de kısa sürede güzel hizmetlerin yapıldığını ve bu hizmetlerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Ziyaretlerde Külünk'e, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, Merkez
İlçe Başkanı Cemal Adıyaman
, Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Aydın
Çallı ve partililer de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:15 Kaynak: AA
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