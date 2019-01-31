Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Lokman Başaran İçin Mecliste Tören

Eski Milletvekili Lokman Başaran İçin Mecliste Tören

1 saat önce

Vefat eden eski milletvekili Lokman Başaran için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Milletvekili Lokman Başaran İçin Mecliste Tören, System.String[]
Vefat eden eski milletvekili Lokman Başaran için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden 12. dönem Isparta Milletvekili Lokman Başaran için TBMM'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Başaran'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi.

Lokman Başaran'ın cenazesi Cuma günü Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Devlethan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Saray Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Milletvekili, Güncel
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