Eski Milletvekili Lokman Başaran İçin Mecliste Tören
1 saat önce
Vefat eden eski milletvekili Lokman Başaran için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden eski milletvekili Lokman Başaran için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden 12. dönem Isparta Milletvekili
Lokman Başaran için TBMM'de düzenlenen törene CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, TBMM Başkanvekili Levent Gök
, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Başaran'ın öz geçmişi okunarak, dua edildi.
Lokman Başaran'ın cenazesi Cuma günü Isparta'nın Yalvaç
ilçesinde Devlethan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Saray
Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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