Eski milletvekili Mail Büyükerman son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden Eskişehir eski milletvekili Mail Büyükerman, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığına uğurlandı.

1928'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan Mail Büyükerman, geçtiğimiz gün koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğle namazına müteakip Gümülcine Cami'de kılınan cenaze namazına aile yakınları ile partililerin yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber cenaze törenine katıldı. Kılınan namazının ardından Mail Büyükerman'ın cenazesi Eskişehir Asri Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedilmek üzere yola çıktı.

Mail Büyükerman geçmişte, Demokratik Sol Parti'de (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği görevini yapmış, 2000 yılında ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olmuştu. - ESKİŞEHİR