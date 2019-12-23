Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret - Son Dakika

Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret

6 saat önce

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret, System.String[]

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesince düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" konulu konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen Külünk, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, ziyaretten dolayı Külünk'e teşekkür ederek, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Külünk ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cüneyt Epcim, Metin Külünk, AK Parti, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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