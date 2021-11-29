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Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika

Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören

29.11.2021 14:55

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu (87) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu (87) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören 17'nci dönem Halkçı Parti Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Nehrozoğlu için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Nehrozoğlu'nun ailesi ve yakınları ile 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve milletvekilleri katıldı. Törende Nehrozoğlu için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törenin ardından Nehrozoğlu'nun oğlu Mehmet Emin Nehrozoğlu taziyeleri kabul etti. Evli ve 4 çocuk babası Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mardin'e gönderilecek. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören
Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören
Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören
Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Milletvekili Nehrozoğlu için TBMM'de tören - Son Dakika
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