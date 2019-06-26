Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Öğüten'in acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Eski milletvekili Öğüten'in acı günü

56 dakika önce

AK Parti 22. Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.

Eski milletvekili Öğüten'in acı günü, System.String[]
AK Parti 22. Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Emine Öğüten'in (84) cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki evinden alınarak 120 Evler Camisine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğüten'in cenazesi, kılınan namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:46 Kaynak: AA
Ali Öğüten, Karabük, AK Parti, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür Kırmızıda geçtiği için ceza kesilen yayalarla polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Öğüten'in acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]