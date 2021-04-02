Eski Milletvekili Osman Işık son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cenaze törenine Işık'ın ailesi ve yakınları, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy , Belediye Başkanı Süleyman Acar , AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mücahid Süleyman Daldallı, siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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