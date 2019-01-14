Eski Milletvekili Özdenoğlu İçin TBMM'de Tören

Vefat eden eski Ankara Milletvekili Mustafa Şinasi Özdenoğlu (97) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Vefat eden eski Ankara Milletvekili Mustafa Şinasi Özdenoğlu (97) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Özdenoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.



Özdenoğlu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



1922 yılında Gümüşhane'de doğan Özdenoğlu, Siyasal Bilgiler ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık mesleğinin yanı sıra Kaymakamlık ve Ankara Polis Enstitüsü Müdür Muavinliği görevlerinde bulunan Özdenoğlu, 3. Dönem milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.



Özdenoğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü

Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak