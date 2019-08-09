Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni
Son Dakika Politika Haber

Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni

48 dakika önce

Vefat eden AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni, System.String[]
Vefat eden AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Özlek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
Özlek'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
1939 yılında Suruç'ta dünyaya gelen Özlek, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanlığı, Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı yaptı.
AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Özlek, evli ve 10 çocuk babasıydı.
Milletvekili, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Kavakçı'nın, İBB'de işe girdiği gün ABD'ye doktoraya gönderildiği öne sürüldü
Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşine belediyede oda tahsis edildiği öne sürüldü Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]