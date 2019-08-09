Son Dakika Haberleri: Eski milletvekili Özlek için TBMM'de tören
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Eski milletvekili Özlek için TBMM'de tören

33 dakika önce

ANKARA'da vefat eden AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek (80) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski milletvekili Özlek için TBMM'de tören, System.String[]
ANKARA'da vefat eden AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek (80) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Özlek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Özlek'in cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Hacı Bayram Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Evli ve 10 çocuk babası olan Özlek, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanlığı, Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı yaptı.


Milletvekili, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:33 Kaynak: DHA
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