Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni - Son Dakika
Son Dakika Politika Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni - Son Dakika

Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni

7 saat önce

Vefat eden eski Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski milletvekili Şahin için TBMM'de cenaze töreni, System.String[]

Vefat eden eski Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Şahin'in naaşı, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Develi'de 1940'ta dünyaya gelen Şahin, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.

Ziraat yüksek mühendisi olan Şahin, Gazi Keçe Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

18. Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclise giren Şahin, evli ve bir çocuk babasıydı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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