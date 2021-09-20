Eski milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski milletvekili Şahin Mengü'nün oğlu ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü, babasının rahatsızlığı olmadığını ve ani ölüm olduğunu belirterek, "Beklediğimiz bir şey değildi. Ani oldu. Dün evde biraz tansiyonu düşmüştü. Küçük bir fenalık geçirdi. O esnada burnunun 2 yerinde kırık meydana geldi. Dün acile getirmiştik. Bu sabah müdahale etmek üzere getirdiğimizde ameliyata alınmadan çok kısa süre önce vefat etti. Bir rahatsızlığı yoktu. Ecel, diyecek başka bir şey yok" dedi.

'BURUN KIRIĞI OPERASYONU PLANLANIYORDU'

Hastane başhekimi Yusuf Ziya Güler ise "Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden sayın Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 11.38'de hastanemizde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz" diye konuştu.