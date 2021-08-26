Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı

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Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:

Başkan Ali Koç 'un forma hediyesine marşla karşılık vereceğini söyleyen Akkiraz, kendisine ait Akkiraz Müzik kanalında "Fenerbahçe Geliyor" marşını yayınladı.

Ajansspor'un haberine göre; Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz , Fenerbahçe 'ye verdiği marş sözünü yerine getirdi.

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