Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Selamoğlu'nun Acı Günü

Eski Milletvekili Selamoğlu'nun Acı Günü

1 saat önce

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 24. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu'nun annesi Feriha Gürün (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Milletvekili Selamoğlu'nun Acı Günü, System.String[]
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 24. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu'nun annesi Feriha Gürün (80), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Gürün için Kırıkkale Nur Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Gürün'ün cenazesi, Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, Kırıkköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Gürün'ün yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ile çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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