Eski Milletvekili Süleyman Yıldırım Vefat Etti
2 saat önce
Eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım vefat etti.
Eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım
vefat etti.
Yıldırım için bugün Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez
Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yıldırım, 1935 yılında Tunceli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Yıldırım, 15. Dönem'de Tunceli milletvekili seçildi. Yıldırım, evli ve 6 çocuk babasıydı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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