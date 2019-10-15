Eski milletvekili Tosyalıoğlu için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden eski Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Tosyalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, bazı milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı.

Tosyalıoğlu'nun naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 1928'de doğan Tosyalıoğlu, ticaretle uğraştı ve Ilgaz Belediye Başkanlığı yaptı. Tosyalıoğlu, 14,15 ve 16'ncı Dönem Çankırı Milletvekili olarak Mecliste bulundu.