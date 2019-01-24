Son Dakika Haberleri: Eski Milletvekili Trafik Kazasında Yaralandı

Eski Milletvekili Trafik Kazasında Yaralandı

1 saat önce

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazsında 22. dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz yaralandı.

Eski Milletvekili Trafik Kazasında Yaralandı, System.String[]
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazsında 22. dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde yakınlarını ziyaret eden Yılmaz, 06 TMZ 29 plakalı otomobili ile İstanbul'a seyir halinde iken, Nacak köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Yılmaz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve hastane başhekimi Cemaletin Atam'dan bilgiler aldı.

Bilgin, ardından Yılmaz'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:59 Kaynak: AA

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