Eski milletvekili Türkoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ANKARA'da ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM 24. Dönem Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu (52) memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenazesi, dün TBMM'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, helallik alınmak üzere Merkez Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerindeki evine götürüldü. Öğle namazına müteakip Merkez Hacılar Camii'nde Türkoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Ramazan Sancak'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Türkoğlu'nun cenazesi Çamiçi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.