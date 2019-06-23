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Eski milletvekili ve işadamı Demir, oyunu kullandı

13 dakika önce

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, ailesiyle birlikte İstanbul'da Tuzla Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Eski milletvekili ve işadamı Demir, oyunu kullandı, System.String[]
AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, ailesiyle birlikte İstanbul'da Tuzla Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullandı. Demir, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, eşi Kezban Demir ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da Tuzla Postane Mahallesi Atatürk İlkokulu'na gelerek 1368 nolu sandıkta oyunu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanan Murat Demir, aynı zamanda sandık görevlilerine de kolaylık diledi.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamada bulunan Murat Demir, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Aile olarak görevimizi yaptık. Ülkemiz için milletimiz için İstanbul için hayırlı olsun. Sandığa gitmek bizlerin vatandaşlık görevidir. İnşallah güzel bir katılımla dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vereceğiz. Seçimlerin şimdiden hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Kastamonu, Murat Demir, İstanbul, Milletvekili, Politika
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