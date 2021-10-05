Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten yaşamlarını yitirdi - Son Dakika

Ankara'da yaşayan AK Parti Gümüşhane 22'nci dönem Milletvekili Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

AYNI HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Tedavi süreci başlayan Yılmaz'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül'de hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Güven Yılmaz'ın, babası Temel Yılmaz'dan 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.