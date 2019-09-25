Eski milletvekili Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı - AYDIN

Yüzügüler'in oğlu Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Yüzügüler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Koca Camisi'ne getirildi.

Burada Yüzügüler'in öz geçmişi okundu.

Tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede yaşamını yitiren Yüzügüler'in cenazesi, helallik için önce Altıntaş Mahallesi'ndeki evine ardından, 1984-1987 yıllarında başkanlık yaptığı Nazilli Belediye binası önüne götürüldü.

İzmir 'de vefat eden eski Aydın milletvekili Mehmet Yüzügüler (72), memleketi Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

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