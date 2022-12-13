İhbarla birlikte pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Erkazancı'nın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eski milletvekilin oğlunun cansız bedeni Burdur'daki bir pansiyonda bulundu - Son Dakika

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