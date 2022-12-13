Eski milletvekilin oğlunun cansız bedeni Burdur'daki bir pansiyonda bulundu - Son Dakika
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Eski milletvekilin oğlunun cansız bedeni Burdur'daki bir pansiyonda bulundu

13.12.2022 21:42

Burdur'un eski milletvekillerinden olan Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu 74 yaşındaki Ahmet Aybey Erkazancı'nın cansız bedeni kaldığı pansiyonda bulundu.

Burdur Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir pansiyonda 74 yaşındaki adam kaldığı odada ölü bulundu. Pansiyonun temizlik görevlisi, odaya girdiğinde Ahmet Aybey Erkanzancı'yı hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA KESİNLEŞECEK

İhbarla birlikte pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Erkazancı'nın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİN OĞLU PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU

ESKİ MİLLETVEKİLİN OĞLUYMUŞ!

Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9'uncu Dönem Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Caddesi, 112 Acil Çağrı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski milletvekilin oğlunun cansız bedeni Burdur'daki bir pansiyonda bulundu - Son Dakika

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