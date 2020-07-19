Eski milletvekilinin kardeşi Mustafa Yıldırım'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

TBMM 22. ve 23. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 5 çocuk babası Yıldırım'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, Yıldırımlar Erkek Kur'an Kursu bahçesine getirildi.

TBMM 22. ve 23. Dönem Milletvekili Yıldırım ve aile yakınları, burada sosyal mesafeye uyarak taziyeleri kabul etti.

Yıldırım'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, meclis üyeleri, esnaf, vatandaşlar ve yakınları katıldı.