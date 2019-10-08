Son Dakika Haberleri: Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı
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Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

1 saat önce

İstanbul DHAAK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı, System.String[]
İstanbul DHA
AK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.
Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar


Gülseren Topuz, Milletvekili, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:00 Kaynak: DHA
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