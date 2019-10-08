Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı
1 saat önce
İstanbul DHAAK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:00 Kaynak: DHA
DHA AK Parti
İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz
'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.
Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz
'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar
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